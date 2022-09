Antoni Macierewicz odznaczony. "Wstyd i hańba"

- Jeśli Antoni Macierewicz zasłużył na jakieś odznaczenie, to takie z flagą rosyjską. To co zrobił dla zniszczenia wspólnoty narodowej, takiej jedności społecznej w Polsce, to jest zasługa dla Kremla, a nie dla Polski" - powiedział w Sejmie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.