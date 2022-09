Prezydent wręczy Ordery Orła Białego. Wśród odznaczonych Antonii Macierewicz

Order Orła Białego. Prezydent wręczy odznaczenia

Poza Macierewiczem, najwyższym odznaczeniem państwowym zostanie uhonorowany również Piotr Naimski, który przed 1989 rokiem działał w opozycji antykomunistycznej. Później wszedł do polityki. Był wiceministrem gospodarki, a od 2015 roku do lipca 2022 pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.