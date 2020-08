Antoni Macierewicz odpowiada na krytykę Donalda Tuska. "Przykro słuchać takich słów"

Antoni Macierewicz komplementował nowego szefa MSZ. Tłumaczy, że "trudno by było znaleźć lepszą kandydaturę na to stanowisko niż Zbigniew Rau". Polityk PiS uważa, że Lewicy przeszkadzają jego prawicowe poglądy. - Będzie zdolny do uporządkowania spraw personalnych w resorcie i rozwiązania kwestii ludzi z komunistyczną przeszłością w resorcie - mówił na antenie Polskiego Radia 24.