Antoni Macierewicz w amerykańskiej TV o katastrofie smoleńskiej. "Polaków okłamywano"

Podczas sejmowej Komisji Obrony Narodowej posłowie wysłuchali sprawozdania z działalność tzw. podkomisji smoleńskiej. Na posiedzeniu zaprezentowano m.in. materiał filmowy, który wskazuje, że na Tu-154M doszło do dwóch wybuchów: na lewym skrzydle i centropłacie samolotu. Dodatkowo według podkomisji na szczątkach tupolewa ślady trotylu, heksogenu i pentrytu, co miało świadczyć, że doszło do eksplozji.

Antoni Macierewicz powiedział na spotkaniu, że wideo to jedynie załącznik do raportu, który może pojawić się w ciągu kwartału. Były szef MON podkreślił jednocześnie, że nie przesądza o tym, czy doszło do zamachu, bo "to zadanie dla prokuratury i sądu". - Komisja stwierdza, co się stało i jak doszło do tego, że polski samolot runął na ziemię - tłumaczył. Podczas dyskusji doszło do ostrej wymiany zdań, a posłowie opozycji opuścili salę.