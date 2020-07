Burza wokół słów Antoniego Macierewicza. Apel do premiera

"Panie Premierze, reprezentujący Pański rząd (i przezeń chroniony i wożony) Macierewicz stwierdza, że w Smoleńsku doszło do eksplozji i było to działanie zamierzone. Albo dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu przyjmuje Pan z prokuraturą te "ustalenia", albo go wyrzuca z polityki" - napisał.