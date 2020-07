Antoni Macierewicz i raport podkomisji smoleńskiej. Powstaje nowa rekonstrukcja katastrofy

Według rozmówcy z branży lotniczej, Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10 kwietnia 2010 r., której pracami kieruje poseł Antoni Macierewicz, zatrudniła nowego eksperta. Jeszcze w lipcu pracował on nad symulacją ruchu Tu-154M w ostatnich sekundach przed katastrofą. To kluczowy moment, kiedy według Antoniego Macierewicza doszło do zniszczenia samolotu przez eksplozję bomby czy też dwóch bomb.