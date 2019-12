WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Antoni Macierewicz o stanie wojennym. "To był obóz koncentracyjny" Były szef MON Antoni Macierewicz ubolewa nad faktem, że osoby odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku nie zostały rozliczone. Poseł PiS twierdzi, że ZSRR wcale nie miał zamiaru wkroczyć do Polski i decyzja sprzed 38 lat była błędem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Antoni Macierewicz (PAP) Macierewicz twierdzi, że wśród polskich elit wciąż jest wiele osób, które wspierały komunistyczny reżim Zdaniem posła PiS nie było konieczności, by 38 lat temu wprowadzać stan wojenny Polityk ma żal do TVP o zbyt mały nacisk na programy o historii PRL - Stan wojenny nie został rozliczony. To nasz wstyd. Do dzisiaj są respektowane przez niektórych stopnie generalskie zbrodniarzy stanu wojennego. To stwarza olbrzymi zamęt w świadomości narodowej - powiedział Macierewicz na antenie Polskiego Radia 24. Zdaniem polityka, a w PRL opozycjonisty, istnieje "olbrzymia rzesza ludzi", którzy współpracowali z komunistycznymi władzami, a obecnie pełnią istotne funkcje w państwie. Do tego grona zaliczył m.in. sędziów z nominacjami od rady państwa PRL. Macierewicz przypomniał również o płk. Adamie Mazgule, który był członkiem PZPR i uważa wprowadzenie stanu wojennego za dobre rozwiązanie. - Pan Mazguła nie powinien posługiwać się tytułem pułkownika. Jego słowa o tym, że stan wojenny był "kulturalnym wydarzeniem" są skandaliczne. To wina przyzwalania na tego rodzaju komentarze przez lata. Teraz młodzież nie ma świadomości, że 20 tys. osób trafiło wtedy do więzień - tłumaczył. Zobacz też: Janniger grozi pozwem politykom PO. Jest reakcja Platformy Antoni Macierewicz wspomina stan wojenny Prowadzący rozmowę Adrian Klarenbach poprosił Macierewicza o opisanie stanu wojennego jednym zdaniem. - To był obóz koncentracyjny zrobiony z całego kraju - odparł bez wahania poseł. Macierewicz podkreślił, że w 1981 roku nie było konieczności, by wprowadzać stan wojenny. - Pan Jaruzelski za wszelką cenę dążył do tego, by Sowieci wsparli go w ciemiężeniu Polaków. (...) Rosjanie nie mieli potrzeby wkraczać do Polski, mieli tu kilkanaście tysięcy żołnierzy i aparat komunistyczny. To właśnie on marzył o stanie wojennym, bo się bał i chciał złamać kręgosłup moralny Polaków. W pewnym sensie im się udało - ocenił. Były minister obrony narodowej z żalem stwierdził, że wiedza Polaków nt. stanu wojennego i okresu PRL jest niewystarczająca. Winą za ten stan rzeczy obarcza m.in. media. - TVN i Polsat to telewizje prywatne opanowane przez komunistów, na nich w tej kwestii nie ma co liczyć. Co gorsza, w TVP wciąż jest za mało audycji na ten temat. Potrzeba więcej programów i publicystyki o PRL i stanie wojennym - powiedział. Źródło: PR24