Niekończąca się kolejka do Antoniego Macierewicza. Był gwiazdą targów książki

Tłum to za dużo powiedziane, ale po podpis Antoniego Macierewicza ludzie ustawiali się w kolejce. A ta nie malała. Były minister z uśmiechem witał swoich fanów, którzy kupili autoryzowaną przez niego biografię. Na miejscu byli jednak nie tylko sympatycy polityka.

Spotykam Janusza Korwin-Mikkego. - Już pan idzie? Niedługo ma przyjść Antoni Macierewicz - zagaduję. - Nie czekam na niego, widuję go codziennie w Sejmie - odpowiada. I dodaje, że "nuda" w parlamencie. Dowiaduję się, że nie zrobiły na nim wrażenia burzliwe obrady dotyczące wyboru członków do Trybunału Konstytucyjnego czy do Krajowej Rady Sądownictwa. Tłumaczy, że PiS i tak ma większość.