Antoni Macierewicz: medialna operacja wymierzona w Polskę

Antoni Macierewicz uważa, że sprawa notatki dotyczącej ultimatum USA wobec Polski to "fake news". Jest nim także - jego zdaniem - informacja o tym, że podkomisja smoleńska nie opublikuje raportu w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Antoni Macierewicz o "fake newsach" (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

W swoim cotygodniowym felietonie „Głos Polski” w TV Trwam i Radiu Maryja przewodniczący podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej odniósł się do doniesień o notatce ambasady w Waszyngtonie. Według onet.pl ma z niej wynikać, że amerykańscy dyplomaci postawili Polsce ultimatum w sprawie znowelizowanej ustawy o IPN.

- Nie ma wątpliwości, że ten materiał jest absolutnie fałszywy. Nawet, gdyby - co nie znaczy, że tak jest - były do tego jakieś przesłanki w postaci notatki, która jest, albo jej nie ma, cała ta operacja, z wnioskami, które są absolutnie fałszywe i nieprawdziwe, była operacją wymierzoną przeciwko państwu polskiemu, była klasyczną operacją mającą stworzyć rozdźwięk, mającą doprowadzić do konfliktu między naszymi państwami, osłabić związki, jakie łączą Polskę ze Stanami Zjednoczonymi - zaznaczył były minister obrony narodowej.

Macierewicz zaznaczył, że nie jet to jedyna "operacja wymierzona w Polskę". Kolejna dotyczy jego zdaniem podkomisji, którą kieruje. Były minister zaprzeczył doniesieniom portalu wpolityce.pl, który poinformował, że podkomisja nie opublikuje raportu w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

- Operacja ma na celu zdyskwalifikować tę komisję, przedstawić ją jako grono, które jest wewnętrznie skonfliktowane, a nawet więcej - jako grono, które nie jest w stanie stworzyć raportu, który miałby być opublikowany w najbliższym czasie, zawierającego diagnozę tego, co naprawdę zdarzyło się w Smoleńsku, czy - jak wielu słusznie mówi: nad Smoleńskiem. W tej operacji twierdzi się, że nie będzie takiego raportu, że może będzie jakiś film, prezentacja, ale raportu nie będzie - mówił Macierewicz. - Wiadomo, kto to opublikował. Wiadomo też, kto natychmiast podchwycił tę dezinformację - media, które od początku broniły Rosjan, media, które od początku atakowały ludzi dążących do odkrycia prawdy - dodał.

Zapowiedział też, że podkomisja opublikuje "jeszcze tej wiosny" raport techniczny, zawierający dotychczasowe ustalenia ekspertów.

Były szef resortu obrony przekonywał w swoim felietonie, że marzec będzie pełen ataków na komisję, "ponieważ Rosja boi się konsekwencji tego raportu i są też ludzie w Polsce, którzy boją się odpowiedzialności za to, do czego doprowadzili i za to, jak długo utrzymywali kłamstwo smoleńskie”.

- Nie wierzcie im. To są fake newsy. To są działania mające nas z sobą pokłócić i uniemożliwić pokazanie prawdy o dramacie smoleńskim - mówił Antoni Macierewicz.