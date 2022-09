Annus horribilis. Najgorszy rok w życiu królowej

"Pocałuj mnie. O Boże! To uczucie jest takie cudowne, nieprawdaż? Podoba ci się?" - pytał Gilbey, na co Diana odpowiedziała: "Kocham to, kocham to". Księżna w rozmowach nazywała swoje małżeństwo "torturami", mówiła o depresji i ubolewała nad takim traktowaniem jej przez członków rodziny królewskiej "po tym wszystkim, co zrobiła dla tej pieprzonej rodziny". Cierpliwość królowej do Diany ostatecznie się wyczerpała. Mimo wszystko Elżbieta miała nadzieję, że małżeństwo jej syna uda się uratować.