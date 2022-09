Pierwsza taka przemowa Meghan Markle po Megxicie. Krytycy nie zostawili na niej suchej nitki: tylko ja, ja i ja

- Nie ma wątpliwości, że Meghan jest mówcą pierwszej klasy. Mówi z pasją i angażuje publiczność. Jestem pewien, że jest zachwycona ze swojego powrotu. Po tych wszystkich atakach, które przeprowadziła na królową i brytyjską rodzinę królewską, jej komentarz o tym, że dobrze jest wrócić do Wielkiej Brytanii, powinien być traktowany z przymrużeniem oka. Może przygotowuje się do roli w Kongresie lub Senacie USA. Myślę, że aby to zrobić, powinna porzucić tytuł księżnej, który jest związany z systemem i rodziną, którą wydaje się gardzić. Gdyby to zrobiła, mogłaby uspokoić niektórych ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy uważają, że zarówno Harry, jak i Meghan powinni zostać pozbawieni tytułów. Ponieważ wykorzystują swoje powiązania z rodziną królewską do promowania siebie, wątpię, aby ona i jej małżonek kiedykolwiek to zrobili - dodał z kolei autor książki o księciu Williamie Robert Jobson.