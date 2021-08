Anna Plakwicz z dodatkową fuchą od PZU. Jej kariera nabiera coraz większego tempa

"Mam magistra nauk prawnych i dyplom Master Business of Administration (MBA)" - tak argumentuje Anna Plakwicz powołanie do Rady Nadzorczej spółki "Sanok Rubber" w wiadomości przysłanej bezpośrednio do reportera Wirtualnej Polski. Znacznie więcej argumentów przytoczyła w swoim CV dołączonym do rekomendacji PZU.