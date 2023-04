Andżelika Borys oczyszczona z zarzutów. "Presja Polski"

Białoruski reżim oczyścił z zarzutów Andżelikę Borys. - Zawsze wyzwolenie każdego więźnia politycznego to pozytywna wiadomość. Powinniśmy walczyć o każdego. Wydaje mi się, że Łukaszenka podjął tę decyzję pod presją, którą wywiera strona polska poprzez zamknięcie przejść granicznych - mówił w programie "Newsroom WP" Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista. - Podczas pobytu w Chinach dostał wyraźny sygnał, że zależy im na tranzycie towarów przez Białoruś do Unii Europejskiej. Zamknięcie granic to strata dla chińskiej gospodarki. W mojej praktyce, gdy byłem ambasadorem, polski rząd raz postawił ultimatum. Łukaszenka wykonał te żądania w ciągu 6 godzin. Teraz jest trudniejsza sytuacja. Nikt nie może tego (uwolnienia Andrzej Poczobuta - red.) gwarantować. Jest złożona apelacja, ale to tylko Łukaszenka o tym decyduje - dodał.