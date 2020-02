WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze małgorzata kidawa-błońska + 2 newsroomduda andrzej oprac. Anna Kozińska 09-02-2020 (22:01) Andrzej Duda "zje" Małgorzatę Kidawę-Błońską w wyborach? "Nie wiem, jakby to wyglądało" Choć inni zwracają uwagę na wpadki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej podczas przemówień, kandydatka na prezydenta może liczyć na wsparcie ze strony... Rozwiń Małgorzata kidawa-błońska ma wiele … Rozwiń Transkrypcja: Małgorzata kidawa-błońska ma wiele zalet ale na pewno nie ja Sztuka przemawiania jestem dramatycznie Szkoda tym że pełna ze sobą wybory A przed sobą Imprezy No nie jest Nazwy Sympatii Znowu jest analitykiem pan Marek migalski się zmienia Tutaj w rolach czasem jest politykiem czasem Czasem komentuje Nie zgadzam się z tą opinią Małgorzata kidawa-błońska Od lat funkcjonuje w sferze publicznej nie ma żadnych problemów Artykułowanie komunikat Oczywiście Prawo do takiej Oceny ma doktor Wydaje mi się że to jest tak Etykietowanie Allena na ministra nie przeraża jednak Momentami dość dużych I taka trochę nieporadność pani kidawy-błońskiej taki brak Nie Boję się pan tego że nawet w trakcie Nie wiemy debaty z Dudą dodają Prostu Opowiadał o zjedzeniu rektora AGH w Afryce No prezydent Duda No Po pierwsze krzyczy Gdy przemawia po drugie potrafi mieć takie wpadki że Hej I lepiej w ogóle Ich nie przytaczać boone głowie państwa nieprzyst Każdy kto jest pod taką grubą presją może się przejęzyczyć o czymś Siła kidawy-błońskiej bierze się z tego że jest z tobą na każdy z nas czas Ktoś jest nie pomylił nikt Takiej sytuacji występu na żywo pod ogromną presją Kidawa-błońska na od rana do wieczora Spotyka z Także myślę że to co jest Ta kultura osobista Ten kontakt z ludźmi to są Która tutaj wezmą Góra i nie Jakby wyglądało jedzenie Przez prezydenta Dudę natomiast 16 tygodnia na tydzień utraci Coraz gorzej z nim jeżeli jak to kibicowskiej pieśni nasza wiara niezachwiana w Chinach Kontakt Platforma tak ja uważam że Ma ogromny potencjał to jest szansa na pierwszą kobietę Historii Skoro o odpad To myślę że Troszkę odetchnęli z ulgą Z kolei Szymona Takiej gościu do Samolociki Drzewo ta jednak jest Który No może wam parę Już idę Obecne liście To nie jest takich Nikomu nie należy źle rzeczy trzeba się z tobą w kampanii zajmować Oczywiście Ta stawka opozycyjna jest bardzo poważna Otwórz mi pana Roberta Biedronia Władysław kosiniak-kamysz Nikogo tutaj nie można lekceważyć Ważne jest też że Gdy Małgorzata kidawa-błońska Jestem przekonany wejdzie do Przyciągnęła by Tych wszystkich To się tak trzeba cieszę Spadek Bardziej Starać się pokazywać Jest to Walka pojedynek Z Prezydentem Dudą złym prezydentem partii I Demokratyczna opozycja tutaj ma Ogromne zadanie do wykonania Niemiec Czy pan jako członek sztabu Małgorzaty kidawy-błońskiej będzie do niej mówił Trzeba iść do Publicznie do Trzeba iść na d Zdun Będzie pan do tego Ja jestem Poproszę o to żeby współpracować z doradca To robię zwłaszcza w obszarze Bezpieczeństwa Narodowego polityki zagranicznej więc Nie czuję się tutaj upoważniony do doradzania medialnego natomiast oczywiście ja uważam że Debaty są konieczne potrzebne i udział Tutaj jest Niezbędny nie da się wygrać wyborów Bez debatowanie bez pokazania że Ja to jestem spokojny Małgorzata Kidawa