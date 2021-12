Andrzej Duda załatwił ten pociąg. No to pojechaliśmy z Końskich w Polskę

Z drugiego końca peronu rowerem nadjeżdża kobieta na rowerze. To mieszkanka Końskich i emerytka. - Boże, po tylu latach wreszcie jest okno na świat. Szok, no nie?! - wita się i wzdycha, fotografując rozkład jazdy. - Całe życie jeździłam stąd koleją. Synów wysłałam na studia do Łodzi. Jak zrobi się lepsza pogoda, to pojadę do Wąsocza Koneckiego przypomnieć sobie dawne lata, potem odwiedzę synów. A pan jedzie czy tak tylko chce sfotografować pociąg? - zagaduje.