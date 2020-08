Andrzej Duda wprowadza podwyżki w Kancelarii Prezydenta

400 pracowników Kancelarii Prezydenta ma od września otrzymać podwyżki. Zmiany mają objąć zarówno referentów jak i dyrektora generalnego. Pensja ma zostać podniesiona w zależności od stanowiska od 500 do 2 tys. zł - podaje "Rzeczpospolita". Wyższe wynagrodzenia mają obowiązywać wstecz, co oznacza, że dojdzie do wyrównania, a niektórzy doradcy Andrzeja Dudy otrzymają nawet kilkanaście tys. zł.