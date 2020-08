Podwyżki dla posłów. Antoni Dudek: to był klasyczny chwyt Kaczyńskiego

Antoni Dudek: Pamięć wyborców – co do zasady – jest krótka, w spawach dotyczących pieniędzy trochę dłuższa, ale bez przesady. Przez najbliższe trzy lata wydarzy się tyle, że podczas kolejnej kampanii wyborczej nikt nie będzie o tym pamiętał.

To był klasyczny chwyt Kaczyńskiego. Test na inteligencję dla opozycji, który ta oblała. Gdyby PiS pozostał w tej sprawie sam, a opozycja głosowałaby przeciwko, to pomimo senackiego weta, posłowie KO i Lewicy otrzymaliby podwyżki. Wtedy to PiS dostałby łatkę pazernej partii władzy, ale przez to, jak zachowała się opozycja, jest to kompletnie bez znaczenia.