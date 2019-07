Andrzej Duda: walka ze zmianami klimatycznymi nie może rodzić ubóstwa

Andrzej Duda zabrał głos ws. ocieplenia klimatu i metod walki z tym zjawiskiem. Prezydent podkreślił, że działania na rzecz klimatu muszą być prowadzone solidarnie i nie mogą prowadzić do wykluczenia zawodowego i ekonomicznego pracowników sektora energetycznego.

Prezydent podkreślił jednak, że zmiany w gospodarce energetycznej muszą uzyskać akceptację społeczną i nie mogą prowadzić do pogorszenia jego sytuacji materialnej. Jak tłumaczył, zahamowanie tych zmian wiąże się z podjęciem konkretnych zmian, które wpłyną na strukturę przemysłu, a co za tym idzie, strukturę zatrudnienia. - Konieczne jest dla nich uzyskanie poparcia społecznego. Chcemy zagwarantować, że w centrum zainteresowania jest człowiek, a zmiany nie będą prowadziły do marginalizacji społecznej części pracowników - powiedział. - Sprawiedliwa transformacja to długotrwały i społecznie akceptowany proces. Nie polega wyłącznie na dekarbonizacji bez oglądania się na skutki - dodał.