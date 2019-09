Andrzej Duda w USA: Spodziewamy się niedługo objęcia Polski ruchem bezwizowym

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w niedzielę z amerykańską Polonią w New Britain. Mówił o zbliżającym się zniesieniu wiz i wyraził nadzieję, że coraz więcej Polaków będzie wracać do kraju. Niespodziewanie głos zabrała także pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Andrzej Duda w USA spotka się w poniedziałek m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a we wtorek wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Z kolei w niedzielę wziął udział we mszy świętej w kościele Świętego Krzyża w New Britain, w stanie Connecticut i spotkał z liczną Polonią.