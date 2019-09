Mariusz Błaszczak o wojskach amerykańskich w Polsce. Deklaracja już w poniedziałek?

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zakłada, iż deklaracja o stacjonowaniu wojsk USA w Polsce zostanie podpisana już jutro. - Będzie to oznaczało gwarancję bezpieczeństwa - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w sobotę polecieli do Stanów Zjednoczonych. W niedzielę udał się tam również szef MON Mariusz Błaszczak. Przed odlotem zdradził dziennikarzom, że wiąże z tą wizytą ogromne nadzieje.

- Zakładam, że deklaracja o stacjonowaniu wojsk USA w Polsce zostanie w poniedziałek podpisana w Nowym Jorku - powiedział. - Jeżeli prezydenci podpiszą dokument, będzie to oznaczało, że jesteśmy w kolejnej fazie naszej współpracy. Już bardzo konkretnej, bo dotyczącej konkretnych miejsc stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce - dodał.

- Współpraca wojskowa z Amerykanami jest ścisła i to jest gwarancja bezpieczeństwa Polski, ale też całej wschodniej flanki NATO - powiedział Błaszczak.

– Wszystko jest przygotowane. Do spotkania prezydentów dojdzie w poniedziałek. Jest to spotkanie na zaproszenie prezydenta Trumpa. Prezydent USA jest na tym terenie gospodarzem. Spotkanie będzie pełnowymiarowe, tzn. zarówno będą rozmowy w "cztery oczy”, ale potem także rozmowy plenarne delegacji - powiedział w radiowej "Jedynce" prezydencki minister Krzysztof Szczerski. On także wspomniał, że liczy na podpisanie w czasie wizyty deklaracji ws. obecności wojsk amerykańskich w Polsce.