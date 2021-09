Andrzej Duda w USA. Mocne słowa Aleksandra Kwaśniewskiego

– To tłumaczenie ze strony pałacu prezydenckiego, że nie dochodzi do czegoś, do czego nie dochodzi z zupełnie innych powodów. Obecne relacje między amerykańską i polską administracją są słabe, ze względu na kwestie praworządności w naszym kraju, lex TVN i wyraźną oziębłość partii rządzącej do demokratów i samego Joe Bidena. Mówiąc o Nord Stream 2 próbujemy pokazać sprawę z innej perspektywy, która dzisiaj jest nietrafiona. Gdyby Polska była dzisiaj traktowana przez Stany Zjednoczone jako poważny i wiarygodny partner, to do takiego spotkania prędzej czy później, by doszło – puentuje Aleksander Kwaśniewski.