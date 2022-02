Andrzej Duda spotkał się z Xi Jinpingiem

- Wydaje się, że biorąc pod uwagę kilkunastu naszych sojuszników zachodnich, byłoby dobrze, gdyby prezydent powstrzymał się od wizyty. Takie sytuacje miały już miejsce. W 2008 r. premier Donald Tusk powstrzymał się od wyjazdu na igrzyska do Pekinu. Byłby to sygnał, że jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i wieloma innymi krajami, które uważają, że agresywna postawa Chin na Morzu Południowochińskim wobec Tajwanu oraz globalnie jest nie do zaakceptowania - ocenił rozmowie z WP Ryszard Schnepf, były wiceminister spraw zagranicznych oraz ambasador RP w USA, Hiszpanii, Kostaryce i Urugwaju.