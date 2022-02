Koziński: Prezydent gra o "trzecią kadencję". Sam czy razem z PiS? [OPINIA]

Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Duda rozpoczął grę o swoją trzecią kadencję, ważne stanowisko międzynarodowe. Z poparciem PiS, Ameryki i opinią polityka skutecznego, umiejącego realizować własne cele to mu się może powieść. Ale to wymaga dociągnięcia do końca tego projektu, który właśnie rozpoczął. Jeśli Duda nie dowiedzie samodzielności w działaniu i skuteczności, to swoich planów nie zrealizuje. To tak jasne jak to, że Rosja co jakiś czas będzie wywoływać kryzysy u swoich sąsiadów.