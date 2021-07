Andrzej Duda remedium na niezaszczepionych? Prezydent nie odpowiada na apel lekarza

- Ci, którzy mają do mnie zaufanie, raczej się już zaszczepili, a więc i prezydent, premier i myślę prezes Kaczyński osobiście, na pewno Kościół, ale myślę o fundamentach i na poziomie parafii, i telewizja rządowa powinni zachęcać do szczepień. Nie dlatego, że chcę na nich zrzucić odpowiedzialność, ale jestem gotów się założyć z każdym, ja to wiem i państwo to wiecie, że na tę pulę niezaszczepionych, jakby ta strona politycznego spectrum ma na pewno większy wpływ, ponieważ ci, którzy z jakichś powodów sympatyzują z nami, są w wyraźnie większej liczbie zaszczepieni – powiedział.