Najsłabiej wyszczepiona gmina. Krzyki na konferencji Niedzielskiego

Koronawirus w Polsce. Niedzielski: "Nie dajmy się zakrzyczeć"

Niedzielski odniósł się do wydarzeń z Grodziska Mazowieckiego, gdzie w punkcie szczepień interweniować musiała policja. - Doszliśmy do takiego punktu, że te normalne rozmowy są bardzo utrudnione. To nie jest normalne, kiedy mamy takie sytuacje, jak w Grodzisku, kiedy punkt szczepień został zaatakowany przez antyszczepionkowców - powiedział szef resortu zdrowia.