Andrzej Duda pytany o Jakuba Żulczyka. "Przekroczenie wszelkich granic i przyzwoitości"

Andrzej Duda był gościem na antenie Polsat News. Prowadzący zapytał prezydenta m.in. o to, czy przeczytał książkę autorstwa Jakuba Żulczyka. Pisarz został oskarżony o znieważenie prezydenta .

- Do niedawna nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje - odparł Duda, zaznaczając, że to nie jest kwestia znieważenia bezpośrednio jego, tylko urzędu głowy państwa, co jest ścigane w wielu innych krajach.