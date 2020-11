Andrzej Duda prosi o wsparcie zbiórki charytatywnej

Jak informuje prezydent Andrzej Duda za pośrednictwem Twittera, w sobotę na ulicy podeszła do niego dziewczyna, która poprosiła go o wsparcie dla chorego na nowotwór ojca. "My z Agatą się przyłączyliśmy. Jeśli możecie, rozważcie" - apeluje głowa państwa.

Andrzej Duda prosi o wsparcie akcji carytatywnej (GETTY, SOPA Images/LightRocket via Gett, Fot: SOPA Images)