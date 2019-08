Andrzej Duda podpisał specustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Stanowczo sprzeciwiały się jej władze miasta.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz prosiła prezydenta Andrzeja Dudę o weto specustawy o Westerplatte bądź skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak jej nie posłuchał. W piątek podpisał ustawę.

- Ja wielokrotnie usiłowałam, próbowałam rozmawiać, przedstawiać argumenty, mówiąc, że to jest zbyt ważne miejsce, zbyt ważna historia dla wszystkich Polek i Polaków, by kwestie upamiętnienia tych, którzy poświęcili tutaj swoje życie, na Westerplatte, by kwestia upamiętnienia września 1939 roku była robiona naprędce, bez rozmów z kombatantami, z muzealnikami, z tymi, którzy zajmują się pamięcią - tłumaczyła Dulkiewicz.