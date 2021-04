Andrzej Duda ostro skrytykowany. Jest odpowiedź z polskiego MSZ

Polityk PO Tomasz Siemoniak, w porannym programie Wirtualnej Polski "Tłit", ostro skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę. Powodem mocnych słów pod adresem głowy państwa była reakcja Polski na działania Rosji względem Ukrainy. Słowa parlamentarzysty skomentował w programie WP "Newsroom" wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - Powinny być takie obszary, w polityce międzynarodowej przede wszystkim, gdzie mówimy jednym głosem, gdzie nie wykorzystujemy sporów do tego, by atakować się wzajemnie - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych. Jak zaznaczył, działania polskiej dyplomacji są podejmowane w uzgodnieniu z prezydentem Andrzejem Dudą. - Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w relacjach Rosja-Ukraina, nie ma w Europie obecnie bardziej aktywnego ministra spraw zagranicznych niż Zbigniew Rau - zapewnił Jabłoński.

