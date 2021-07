Andrzej Duda opublikował wpis z okazji Święta Policji. Nie spodziewał się takiej reakcji internautów

Dziennikarze niejednokrotnie próbowali dotrzeć do utajnionego przez KGP raportu, jednak jak tłumaczył Piotr Matysiak z KGP, "wyniki badania są wykorzystywane na wewnętrzny użytek, w tym do planowania strategicznego w Policji. W związku z powyższym nie stanowią one informacji publicznej".