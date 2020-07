Andrzej Duda o wyborach 2020. "Największe zwycięstwo w XXI wieku"

To pierwszy wywiad prezydenta po wyborach 2020. Andrzej Duda pojawił się w programie na antenie Polsat News. Prezydent przyznał, że moment odbioru uchwały PKW o wyborze na drugą kadencję był dla niego "wzruszający".

- 2 proc. różnicy przy prawie 70 proc. frekwencji to największe zwycięstwo w XXI wieku, jak podkreślali komentatorzy. To bez wątpienia bardzo silny mandat - tłumaczył prezydent. Jego zdaniem przewaga tych mediów, które popierały Trzaskowskiego była miażdżąca. - Polsatowi mogę podziękować za obiektywizm - dodał Andrzej Duda.

Rola Marcina Mastelarka w wyborach 2020. Andrzej Duda zabrał głos

Czy szef KPRP Krzysztof Szczerski zostanie ministrem spraw zagranicznych? - Jeśli otrzyma taką propozycję i będzie chciał z niej skorzystać, (...) to będzie oznaczać, że Polska go potrzebuje - stwierdził Andrzej Duda.

Pytany o rolę Marcina Mastalerka w kampanii prezydenckiej, Duda powiedział tak: "bardzo mi pomógł, dobrze doradzał". Warto przypomnieć, że to właśnie jemu prezydent podziękował tuż po ogłoszeniu wyników II tury wyborów. Jego słowa wywołały niemałe zaskoczenie, bowiem Mastelarek od kilku lat miał być poza polityką.

- Często rozmawialiśmy. Marcin jest zdolnym człowiekiem który ma umysł zarządczy i polityczny - mówił Duda na antenie Polsat News. - Jest to bardzo zdolny człowiek, który kocha Polskę - dodał.

We wtorek Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej ws. wyborów prezydenckich 2020. W uroczystości na Zamku Królewskim obecni byli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicemarszałkowie Sejmu: Małgorzata Gosiewska, Ryszarda Terlecki i Piotr Zgorzelski. Wymieniony został również wicemarszałek Senatu Marek Pęk oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Na uroczystości pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński, który się spóźnił. Polityk wkroczył do sali podczas przemowy prezydenta Dudy.

Prezydent pogratulował wyniku Rafałowi Trzaskowskiemu. - Ktoś powie, że różnica była niewielka - wskazał Duda, mówiąc, że 420 tysięcy osób to tyle, ilu jest np. mieszkańców Gdańska. - To pokazuje, że demokracja ma się dobrze - dodał. - Jesteśmy dojrzałą demokracją, mamy poważną frekwencję w wyborach, jestem za to wdzięczny rodakom - powiedział prezydent.