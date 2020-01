Andrzej Duda o spotkaniu z Tomaszem Grodzkim. "Ustępstw nie będzie"

Andrzej Duda obiecał marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu spotkanie. Prezydent nie zamierza poruszyć na nim kwestii reformy sądownictwa, o której chce rozmawiać polityk PO.

Marszałek Grodzki domagał się spotkania w poszerzonej formule i z udziałem ekspertów. Andrzej Duda nie wyraził jednak na to zgody. Ostatecznie marszałek Senatu uległ. - Ja będę gościem, dostosowuję się do oczekiwań gospodarzy, bo tak nakazuje szacunek dla głowy państwa - oświadczył.

Tomasz Grodzki zaznacza też, że senatorom błyskawicznie udało się naprawić niedociągnięcia Sejmu ws. reformy sądownictwa. - I duże konsultacje społeczne, i Komisję Wenecką, i ekspertów krajowych i zagranicznych, i obszerne posiedzenie komisji i wyjazdy do wiceprzewodniczącej KE Viery Jourovej. Mam wrażenie, że dochowaliśmy należytej staranności, by przygotować się do tej debaty - wyliczał.