Andrzej Duda o rzezi wołyńskiej: Potrzebujemy pamięci, żeby coś takiego się nie zdarzyło

- Potrzebujemy pamięci, żeby serce i żal mogły być ukojone. Żeby nie było złej pamięci, potrzebujemy upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń. Rozmawiałem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o tym, żeby Ukraina zgodziła się na ekshumację polskich ofiar. Chodzi o to, żebyśmy mogli gdzieś zrobić groby, postawić świeczki, uczcić tych, co zostali pomordowani - powiedział prezydent RP. - Potrzebujemy pamięci, żeby coś takiego się już nie zdarzyło - dodał.

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich wobec mniejszości polskiej, która mieszkała na terenach byłego województwa wołyńskiego z czasów II RP. Do tych zbrodni doszło w okresie od lutego 1943 do lutego 1945 r., podczas okupacji tych terenów przez III Rzeszę. Kulminacja mordów nastąpiła w lecie 1943 r. Ofiarami byli Polacy, a w mniejszej skali także Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie i Czesi, którzy zamieszkiwali Wołyń. Historycy szacują, że zginęło wówczas ok. 50-60 tys. Polaków, a w odwecie - 2-3 tys. Ukraińców.