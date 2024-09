Andrzej Duda o groźbach Putina. "Świat nigdy im tego nie daruje"

- Jeżeli tak przyjrzymy się temu na zimno i bez paniki, to trzeba sobie powiedzieć jasno: powtarza to, co jest zapisane w rosyjskiej doktrynie wojennej od lat, że Rosja rezerwuje sobie prawo użycia wszelkich środków, także oczywiście nuklearnych, którymi dysponuje, w przypadku zagrożenia dla Rosji - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym korespondentowi "Faktów" TVN w USA Marcinowi Wronie. Ocenił, że "to nie jest nic nowego".