Tajny program Rosji w Chinach. Jest reakcja USA

Rzecznik zaznaczył, że Biały Dom nie zauważył do tej pory niczego, co sugerowałoby, że rząd Chin był świadomy tych działań. Podkreślił jednak, że Chiny mają obowiązek zapewnić, iż firmy z tego kraju nie dostarczają śmiercionośnej broni Rosji do wykorzystania jej na Ukrainie.