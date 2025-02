Ziobro w Brukseli. Tak żyje były minister sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro z rodziną zamieszkał w luksusowej dzielnicy Brukseli. Z apartamentu do gmachu Parlamentu Europejskiego jest zaledwie kilka minut, co z pewnością jest ułatwieniem dla żony posła PiS. Patrycja Kotecka-Ziobro jest bowiem doradczynią trzech europosłów .

Budynki otoczone są zielonymi skwerami i fontannami, na dolnych piętrach kilkukondygnacyjnych budynków znajdują się kawiarnie, restauracje i księgarnie. Wynajęcie mieszkania to miesięczny koszt między 1500 (ok. 6300 zł), a nawet 2800 euro (ok. 11800 zł). Do tego należy doliczyć opłaty za prąd, gaz, wodę czy internet.