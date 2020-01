Andrzej Duda nie ma z kim przegrać? "Jest królem politycznej dżungli"

Sondaż estymator dla dorzeczy Pan prezydent 47 Powa Zastrzyk 22 7 8k Bosak Ile jest Prezydent Duda jest absolutnie Królem tej politycznej dżungli na 6 minut pięć miesięcy przed Z kim jest absolutnym Niezwykle Byłego marszałka byłego ministra Ludwika W ostatniej polityce To co robi Andrzej Duda i to co robią na przestrzeni ostatnich Ludwik Nazwałam zjadłem powiat Ale nie stoją ratownik Andrzej Duda robi za kampanię od kilku On zdobywa sobie elektorat nawet jeśli o tym nie mówią media on jeździ po tej całej Polsce i Elektorat z tych mniejszych od Przecież nie lubi tego A będzie działał na jego korzyść ona ten elektron Czy porozmawiać ze sobą psami Prawo i Sprawiedliwość To też trochę Nawiążę do tego co mówi Asia Oni nie wierzą w Centrum oni twierdzą że nie ma co Centrum D3 Kluczem jest mobilizowanie swoich wyborców Buty immobilizacji takie stuprocentowej nie doszło jednak przy okazji wyborów parlamentarnych i dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość Z prezesem i prezydentem na Będą dbać o to Sytuacja się nie powtórzyła Kto ma wygrać w tym sondażu Skoro tylko Andrzej Duda prowadzi kampanię No właśnie to porozmawiamy trochę o Platformy Obywatelskiej która mi się wydawała Wewnętrzny ból o to kto będzie Temperatura Czy oni te wewnętrznym bo trochę nie Ja myślę że nie zapomnieli tylko dzisiaj O czym piszemy w Proste Wprost też Małgorzaty kidawy-błońskiej Pieniędzy nie ma i nie będzie dla niej na kampanię Przyjdę ona do 20 Stycznia czyli do momentu wyboru nowego przewodniczącego i też nowego skarbnika pamiętajmy o tym Sanvit Skarbnikiem obecnie czyli zaufanych Tych pieniędzy nie dostanie a nie może powołać sztab Nie może prowadzić żadnej kampanii i tak dzisiaj jak patrzymy trochę z boku na to co mam wrażenie że ta kampanię kiedy Prostu nieudolna waszym zdaniem ktoś Tej naszej Na tym skąd Kociniak może koło Moim zdaniem Skorzysta ale nie Kidawy-błońskiej tylko Na biedroniu to zna Kto kandydatem lewicy dostał właśnie Robert Biedroń To powoduje że będzie Elektrotim Ambroży Stronę to zna Że to nie Kandydat merytorycznie tylko bardziej kemar jeśli chodzi o Roberta Biedronia Co miałby większy problem gdyby To był Adrian zandberg bo wtedy mielibyśmy takich dwóch za Kosiniaka-kamysza Zrobione Potrafią się też wbić ona socjalne Natomiast Wrotki w Biedronce Słuchajcie to jeszcze Nako Zaczyn To jest gwiazda opozycji czy to będzie problem Marszałek Senatu chcę być takim nieformalnym Lider opozycji niektórzy politycy platformy wskazują wręcz Formy nie wiem czy też macie takie wrażenie On jest takim samodzielnym jednostkowym obozem politycznym który Sytuuje się post Ale też czuję się wygranym on jednak jest marszałkiem senatu test Absolutnie Bez precedensu Polityk opozycji zajmuje Stanowisko Ale chciałbym jeszcze nawiązać do Kidawy-błońskiej bo ja uważam że z nim Nasze jutro piszę Największa partia opozycyjna swoje Na Że mnie politycy Platformy Obywatelskiej w sejmie mówi Własna partia robi wielką krzywdę Pani ma Pasuje na codzień w sejmie ja widzę jak ona samochód nie chodzi przez Korytarze są Jak gdzie stoi na Prasowej obok niej stoi Borys Budka i Tomasz Aktorzy kandydują na Showup I oni Na prezydenta naj Partie opozycyjne Zagadują ona de facto nie istnieje dzisiaj W przeciwieństwie do marszałka Szykuje się spektakularny kolaps pani No trochę tak rzeczywiście Wydaje mi się że skoro jest dzisiaj tak duża różnica A tej kampanii jeszcze ile Ponad 4 No to nie będzie czasu na to żeby się rozwinąć Natomiast co do marszałka Dąbrowskiego to uważam że on jest Konwersja Małgorzaty kidawy-błońskiej czy też na niego stawiają wszystko wychodzi