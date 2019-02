Andrzej Duda nie jest na nartach. Wiemy dlaczego

Rzecznik Andrzeja Dudy zabłysnął w porannej rozmowie w RMF FM. Zapytany o to, co robi aktualnie głowa państwa, czy może jest na nartach, odpowiedział: "nie wiem". Jak nieoficjalnie dowiedziała się WP, prezydent nie uprawia aktualnie sportów, bo ma problemy z kolanem.

"Natłok obowiązków" - to, jak powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, powód, dla którego Andrzej Duda nie spotkał się z rolnikami. W środę protestowali przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Nie udało im się jednak porozmawiać z głową państwa, prezydent wysłał do nich swoich doradców. Dziennikarz RMF FM dopytywał rzecznika Dudy, czy nie jest on może zajęty jazdą na nartach.