Andrzej Duda na nartach. Wspominał Pawła Adamowicza

- My ze świadczenia dobra nie zrezygnujemy, choćby nie wiem jakie przeszkody były rzucane. Zło i przemoc nie zwyciężą radości dawania z siebie innym - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w niedzielę w Zakopanem wziął udział w charytatywnym maratonie narciarskim. Wspomniał prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

- Myślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest w jakimś sensie spotkaniem jego pamięci, ale przede wszystkim ma na celu pokazać, że my ze świadczenia dobra nie zrezygnujemy, choćby nie wiem jakie przeszkody były rzucane. Że zło i przemoc nie zwyciężą radości dawania z siebie innym - dodał.

- Za to, że państwo tutaj jesteście, żeby tą radość z siebie innym dawać, tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują, tym wszystkim, którzy na co dzień są w trudniejszej sytuacji od nas, dziękuję - powiedział Andrzej Duda. - Dziękuję także panom ministrom za to, że są z nami i dają świadectwo, że na tej drodze czynienia dobra, dawania z siebie innym nikt nas nie zatrzyma i nikt nas z niej nie zawróci - podsumował.