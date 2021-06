Andrzej Duda napisał do Tadeusza Rydzyka. Krzysztof Gawkowski: to żenujące

Prezydent Andrzej Duda napisał list do ojca Tadeusza Rydzyka. Powodem jest jubileusz 50-lecia kapłaństwa redemptorysty z Torunia. "Trudno wyobrazić sobie polską rzeczywistość duchową i społeczną bez ogromnego wkładu wniesionego w ostatnich dziesięcioleciach przez Ojca Dyrektora" - czytamy w liście. Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - W wielu sprawach prezydent Duda nie potrafi się odezwać, to często taki smerf-maruda. A tu nagle wychodzi z listem do członka hierarchów polskiego Kościoła. To pokazuje, że rzetelny rozdział państwa od Kościoła nie funkcjonuje, że Andrzej Duda podlizuje się człowiekowi, który dla polskiego kościoła zrobił wiele złego. I to jest najgorsze - że dla zachowania władzy najważniejsze osoby w obozie Zjednoczonej Prawicy potrafią zrobić wszystko, nawet w pas uchylić się człowiekowi, który nazywa się ojcem Kościoła toruńskiego. Uważam to za żenujące - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Kłanianie się w pas przez prezydenta hierarchom polskiego Kościoła jest tak bezwstydne, że prezydent powinien napisać też list do Polaków, w którym przeprosi za to, co zrobił - dodał Gawkowski.