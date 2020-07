Andrzej Duda nagrany przez pranksterów. Prezydent tłumaczy się z rozmowy

Z ustaleń reportera WP Michała Wróblewskiego wynika, że za "wpadką" w Pałacu stoi szef gabinetu prezydenta. - Krzysztof Szczerski powinien podać się do dymisji . Czy prezydent ją przyjmie? Nie musi. Ale to Szczerski zawalił, a sytuacja jest na tyle poważna, że nie wyobrażam sobie, żeby nie zostały wyciągnięte konsekwencje personalne - przyznał nam ważny polityk PiS.

Co na to sam zainteresowany? Krzysztof Szczerski nie komentuje sprawy, choć jeszcze kilka dni temu na Twitterze dziękował za liczne gratulacje, jakie spływały również na jego ręce w związku ze zwycięstwem Andrzeja Dudy. "Ten wielki sukces to najlepsza recenzja pierwszej kadencji prezydenta - skuteczność, wiarygodność i praca to klucze do tego zwycięstwa" - pisał szef gabinetu prezydenta.