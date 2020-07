Andrzej Duda nagrany przez pranksterów z Rosji. Szef gabinetu prezydenta do dymisji? "Krzysztof Szczerski zawalił"

Ponad 11 minut prezydent Polski Andrzej Duda rozmawiał przez telefon z rosyjskim youtuberem, myśląc, że to sekretarz generalny ONZ António Guterres. - Taka rozmowa miała miejsce. Osoba dzwoniąca była weryfikowana przez pracownika Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Nowym Jorku. Nie mogę ujawniać, jak taka weryfikacja przebiega. Proszę pytać o szczegóły MSZ i rzecznika służb Stanisława Żaryna. Z racji tego, że sprawę przejęły służby polskie, nic więcej nie mogę powiedzieć - poinformował reporterkę Wirtualnej Polski dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna.

Głosy z PiS: Szczerski do dymisji

Jak pisaliśmy w WP , prezydent Polski Andrzej Duda padł ofiarą dwóch żartownisiów z Rosji, Aleksieja Stoljarowa i Wladimira Kuzniecowa (znanych jako Lexus i Vovan). Rosjanie, którzy na co dzień zajmują się robieniem telefonicznych żartów, mieli zadzwonić do polskiego prezydenta przedstawiając się jako Sekretarz Generalny ONZ (nagranie można odsłuchać tutaj ). W Pałacu Prezydenckim od rana panowało zamieszanie, o sprawie - jak ujawniła WP - zostały powiadomione służby.

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, to właśnie Krzysztof Szczerski - odpowiedzialny za departament międzynarodowy - jest uważany za głównego winowajcę kompromitującego dla Pałacu Prezydenckiego zamieszania. Próbowaliśmy się do niego dodzwonić, ale minister miał wyłączony telefon.

- Powinien podać się do dymisji. Czy prezydent ją przyjmie? Nie musi. Ale to Szczerski zawalił, a sytuacja jest na tyle poważna, że nie wyobrażam sobie, żeby nie zostały wyciągnięte konsekwencje personalne - mówi nam ważny polityk PiS.

Inny dodaje: - Będzie musiał się wytłumaczyć. Zwłaszcza, jeśli ukrywał sprawę przed innymi. To przecież on musiał łączyć Dudę z jego rozmówcami. Szczerski jako szef gabinetu prezydenta ponosi za to odpowiedzialność.