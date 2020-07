Rosjanie wkręcili Andrzeja Dudę. Mocne słowa byłego prezydenckiego ministra

- Może się zdarzyć sytuacja, że ktoś dzwoni do gabinetu prezydenta i pyta o możliwość łączenia. Kiedy jednak rozmowa nie jest przygotowywana przez MSZ , albo przez ministra zajmującego się polityką zagraniczną - w tym przypadku przez szefa gabinetu Krzysztofa Szczerskiego, wówczas standardową procedurą jest zapowiedź oddzwonienie do takiej osoby. Wtedy weryfikuje się taki numer telefonu - dodaje były minister w Kancelarii Prezydenta.

- Dopiero po weryfikacji można ewentualnie oddzwonić. I nie robi tego broń boże prezydent, ale urzędnik Kancelarii do swojego odpowiednika przy sekretariacie generalnym ONZ . Dopiero wtedy potwierdza chęć łączenia - tłumaczy Sławomir Rybicki.

Jego zdaniem, prezydent Polski również ponosi odpowiedzialność za wpadkę. - Po pierwsze powinien się zorientować z kontekstu rozmowy. Przecież zna sekretarza generalnego ONZ, wielokrotnie z nim rozmawiał. To nie był akcent portugalski, przecież sekretarz generalny jest Portugalczykiem. To był akcent ewidentnie rosyjski. António Guterres jest dyplomatą i politykiem i nie pozwoliłby sobie w rozmowie na takie dowcipy i żarty wypowiadane wobec polskiego prezydenta. Wszystko to powinno wzbudzić niepokój Andrzeja Dudy- dodaje nasz rozmówca.