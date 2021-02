Andrzej Duda na sygnale wracał z urlopu. Internet pełen uszczypliwych komentarzy

Andrzej Duda na sygnale wrócił do Warszawy. Politycy komentują

Na komentarze politycznych kolegów Andrzeja Dudy nie trzeba było czekać. "Andrzej Duda, przed wyborami, 03.02.20: Chcę być blisko zwykłych ludzi, bo to oni mnie wybrali. Andrzej Duda, po wyborach, 21.02.21: z prywatnych nart czterema limuzynami SOP na sygnale, spychając zwykłych ludzi na pobocze" – napisał na Twitterze Marcin Bosacki, senator z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Powrót z nart Andrzeja Dudy nie umknął również uwadze Katarzyny Lubnauer. Posłanka Lewicy tak skomentowała przejazd kolumny SOP w nocy: "ten korytarz życia w drodze z nart, to się PAD po prostu należał". W poniedziałek przed południem dodał " wiemy, że PAD wrócił już z nart, ale nie zamykajcie teraz stoków i hoteli" oznaczając premiera Mateusza Morawieckiego.

Przejazd kolumny SOP z Andrzejem Dudą skomentował również dziennikarz Jarosław Kuźniar. " Prezydent Duda korytarzem życia wraca z nart do pałacu. Polacy potulnie stoją w korku i nagrywają: 4 auta w kolumnie. Jedno na narty, drugie na buty, trzecie na kombinezon, czwarte dla Pierwszego Obywatela. Ale, co najważniejsze, wszystkie auta SOP są całe. To ważna zmiana".