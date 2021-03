Andrzej Duda na nartach. Rzecznik prezydenta zgromił szefa PSL

Prezydent Andrzej Duda w miniony weekend udał się do Zakopanego, gdzie brał udział w zawodach narciarskich "12H Slalom Maraton Zakopane 2021", które objął patronatem. Prezydent na stoku w Zakopanem pojawił się już w sobotę, co wywołało falę krytyki ze strony opozycji. Jednym z atakujących był Władysław Kosiniak-Kamysz, który w rozmowie z WP zarzucił Andrzejowi Dudzie, że nie pracuje aktywnie. - Myślę, że sformułowania, których prezes Kosinak używa, wynikają z traumy po przegranej w wyborach prezydenckich - stwierdził w programie WP "Tłit" rzecznik prezydenta. Jak dodał, Andrzej Duda w sobotę na nartach jeździł prywatnie, jak reszta Polaków, którzy również korzystają ze złagodzonych restrykcji, a w niedzielę uczestniczył w zawodach charytatywnych. - Jeżeli ktoś chce czepiać się takich akcji, to jest to nie na miejscu - podkreślił Błażej Spychalski.

