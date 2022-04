Andrzej Duda liderem sondażu. "Efekt wojny w Ukrainie"

Wirtualna Polska zapytała Polaków o to, jak oceniają działania konkretnych polityków w kontekście wojny w Ukrainie oraz kryzysu z nią związanego. Najlepiej odbierany jest prezydent Andrzej Duda. Większość ankietowanych (67,9 proc) w sondażu United Surveys dała mu pozytywną ocenę. Wyniki badania komentował w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek z UKSW. - Ten sondaż tylko potwierdza taką intuicyjną ocenę, którą mam i ja i wielu innych. Najkrócej mówiąc, pan prezydent stał się bohaterem bardzo wielu ważnych międzynarodowych spotkań, na czele z przywódcami USA, na czele z prezydentem Bidenem. To był dla opinii publicznej jasny sygnał, że Polska pod rządami Andrzeja Dudy wychodzi z międzynarodowej izolacji, w której była. To jest efekt wojny w Ukrainie, można powiedzieć, że spadła trochę prezydentowi Dudzie z nieba - stwierdził. - Pytanie, cóż dalej z tym zrobi. Wiemy, że nie może się ubiegać o trzecią kadencję, więc ta duża popularność może mu służyć tylko w jednym - w większym uniezależnieniu się od tego, który w tym sondażu wygląda najsłabiej, czyli od prezesa Kaczyńskiego - dodał prof. Dudek.