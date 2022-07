Andrzej Duda jest "oburzony słowami Donalda Tuska"

- Jeśli są konstytucjonaliści, którzy twierdzą, że są bardzo poważne wskazania, które stwierdzają, że to jest bezprawne (wybór Adama Glapińskiego na szefa NBP - red.), co więcej pojawiły się opinie, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej mogą być kwestionowane w związku z tym, że osoba nieuprawniona pełni funkcję przewodniczącego rady, to trzeba te wątpliwości wziąć pod uwagę, bo tu chodzi o sytuację ekonomiczną, finansową w Polsce - dodał.