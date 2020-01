WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze newsroom + 2 adam bielanduda andrzej oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Andrzej Duda i Władimir Putin na jednym wydarzeniu. Europoseł PiS powiedział, jak to widzi W Jerozolimie zorganizowane zostaną alternatywne obchody wyzwolenia Auschwitz-Bierkenau, na których ma być obecny Władimir Putin, który niedawno... Rozwiń Panie marszałku Proste pytanie Odp … Rozwiń Transkrypcja: Panie marszałku Proste pytanie Odpowiedź na nie Zapewne strój Czy prezydent Andrzej Duda powinien Alternatywne obchody Wyzwolenia Auschwitz Birkenau do Jerozolimy a jeżeli tak to w jakim charakterze I co powinien Powiedzieć Dobre pytanie między nimi na ten temat to miałem okazję W tym tygodniu z panem prezydent W naszym widzą należy się Wyjaśnij jak wygląda sytuacja dwudziestego 7 Stycznia jak co roku odbędzie się odbędą się obchody rocznicy Wyzwolenia tym razem 75 roku Wyzwolenie obozu 4 dni wcześniej prezydent Izraela z organizacjami Między Miss Europejskim koneserzy Fundacja Sponsorowany mi przez rosyjskich Oli Organizuje Ino obchody tego wydarzenia w yad vashem Problem polega na tym że Jeden z głównych organizatorów tych obozów Uroczyste Mosze kantor Jeden z liderów europejskiego kongresu Żydów znany rosyjski oligarcha bardzo Putinowi System Punk Kilka lat temu próbował na zlecenie Putina przejąć bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetyczne Przedsiębiorstwo produkcyjne Wybór Władimir Putin ma być tam fetowanie Jakbyś mógł mówcą dyplomaci są w W kontakcie z przedstawicielami władz Izraela i od wyniku tych rozmów zależy czy pan A jak tam moje osobiste zdanie to Jeżeli jeżeli będzie za Udział Na co najmniej takim samym poziomie pana prezydenta Andrzeja Dudy co Press Podmiot Putina to znaczy będzie mógł Odnieść do tego ewentualnie Do słów Putina to Natomiast jeżeli miałby milcząco słuch Biorąc pod uwagę Furiat W ostatnich dniach w Putina to uważam że taka wizyta Mówią własnym osobistym zdaniu nie miałaby sensu Lepiej poczekać I 4 dni później odpowiedzieć podczas W Polsce szanse że rząd Izrael Właśnie problemem bo ludzie się na nasze warunki Problem polega na tym że to nie Kancelaria Nierządem rozmawiamy Netanjahu Prezydent Który jest poza Dzielnicowi Grupy polityczne Izrael Ale Problemy nie jest bym powiedział strona izraelska Strona społeczna AGD Olbrzymi wpływ Sytuacja w Izraelu doskonale wie jak Liczną grupę stanowią Żydzi którzy wyemigrowali jeszcze Z terenów Związku Radzieckiego To są rosyjskojęzyczny grupa zasilana Ale również pod wpływem Duży to są Obywatele Izraela którzy cały czas Podłączają rosyjsko Teletubisie