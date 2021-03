Andrzej Duda a Daniel Obajtek. W Pałacu "wielki podziw"

Daniel Obajtek od blisko dwóch tygodni znajduje się pod ostrzałem mediów ze względu na serię artykułów znaną jako "Taśmy Obajtka". O stosunek prezydenta Andrzeja Dudy do zarzutów wobec prezesa PKN Orlen w programie WP "Tłit" pytaliśmy rzecznika głowy państwa. - Doceniamy to, co robi prezes Daniel Obajtek. Postawił przed sobą ambitny plan i realizuje go w sposób konsekwentny. Patrzymy z wielkim podziwem, jak realizuje ten plan - mówił Błażej Spychalski. W opinii rzecznika Andrzeja Dudy ws. "Taśm Obajtka" może być wiele niedomówień. - Prezes Daniel Obajtek odniósł się do tego w sposób jednoznaczny (…). Prezydent Andrzej Duda patrzy na to, co się dzieje w PKN Orlen przez pryzmat Polski i wyzwań, jakie stoją przed Polską - dodał rzecznik prezydenta.

Rozwiń