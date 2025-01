"To żenujące" Lawina komentarzy po decyzji Domańskiego

Minister finansów zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię uchwały z 30 grudnia , dotyczącej sprawozdania finansowego komitetu PiS. Decyzja Andrzeja Domańskiego wywołała falę komentarzy po obu stronach sceny politycznej.

"Minister Domański prosi PKW o wykładnię uchwały PKW w sprawie środków dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest żenujące i prowadzi najpewniej do odpowiedzialności karnej. Ciekawe, co się rozgrywa na zapleczu rządu" - napisał poseł Michał Wójcik z PiS.